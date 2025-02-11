Трамп призвал ХАМАС освободить заложников — чем пригрозил

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, если ХАМАС не освободит всех израильских заложников до 15 февраля, то соглашение о прекращении огня будет отменено. По его словам, "начнется настоящий ад".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" со ссылкой на Associated Press.

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Трамп ответил на заявление ХАМАС о том, что дальнейшее освобождение заложников будет отложено, поскольку Израиль якобы нарушил перемирие.

Он подчеркнул, если до полудня субботы, 15 февраля, не будут освобождены заложники, будут возобновлены военные действия.

"Если заложников здесь не будет, начнется настоящий ад. Отмените перемирие и все ставки сделаны", — подчеркнул президент.

В то же время Трамп добавил, что окончательное решение принимать Израиль. А отвечая на вопрос, присоединятся ли США к ответу ХАМАСа, если заложников не освободят, он подчеркнул: "ХАМАС понимает, что я имею в виду".

Напомним, в январе представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Через несколько дней после этого в Секторе Газа освободили первых заложниц. Все трое освобожденных — женщины.