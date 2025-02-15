У США звільняють фахівців з ядерної безпеки — що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США звільнили понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки. Це підприємство відповідає за керування ядерними запасами Сполучених Штатів.

Про це пише CNN у п'ятницю, 14 лютого.

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Як зазначає видання, за інформацією джерел, чиновники адміністрації Дональда Трампа, ймовірно, не знали, що агентство контролює ядерну зброю Америки. Разом з тим, у Міненергетики заявили, що звільнено менш ніж 50 людей. Також там наголосили, що звільнені фахівці нібито виконували адміністративні функції.

"Деякі звільнені співробітники включали співробітників NNSA, які працюють на місцях, де створюють ядерну зброю. Ці співробітники наглядають за підрядниками, які створюють ядерну зброю, і перевіряють цю зброю", — зазначає CNN.

Крім того, звільнено співробітників штаб-квартири NNSA, які пишуть вимоги та інструкції для підрядників, що створюють ядерну зброю. Вони вважають, що звільнення відбулись через те, що "ніхто не приділяв часу, щоб зрозуміти, що ми робимо, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни".

За інформацією видання, члени Конгресу занепокоєні через звільнення фахівців NNSA. Про це повідомили Міністерству енергетики.

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Україна може отримати ядерну зброю, цього не виключають. Однак, таке рішення може прийняти лише президент США Дональд Трамп.

У МЗС України закликають ввести "атомні" санкції проти Росії. Це сталося після того, як окупанти вдарили дроном по укриттю на Чорнобильській АЕС.