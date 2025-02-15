В США увольняют специалистов по ядерной безопасности — что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США уволили более 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности. Это предприятие отвечает за управление ядерными запасами Соединенных Штатов.

Об этом пишет CNN в пятницу, 15 февраля.

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Как отмечает издание, по информации источников, чиновники администрации Дональда Трампа, вероятно, не знали, что агентство контролирует ядерное оружие Америки. Вместе с тем, в Минэнергетики заявили, что уволены менее 50 человек. Также там отметили, что уволенные специалисты якобы выполняли административные функции.

"Некоторые уволенные сотрудники включали сотрудников NNSA, которые работают на местах, где создают ядерное оружие. Эти сотрудники наблюдают за подрядчиками, которые создают ядерное оружие, и проверяют это оружие", — отмечает CNN.

Кроме того, уволены сотрудники штаб-квартиры NNSA, которые пишут требования и инструкции для подрядчиков, создающих ядерное оружие. Они считают, что увольнения произошли из-за того, что "никто не уделял времени, чтобы понять, что мы делаем, и важность нашей работы для национальной безопасности страны".

По информации издания, члены Конгресса обеспокоены из-за увольнения специалистов NNSA. Об этом сообщили Министерству энергетики.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Украина может получить ядерное оружие, этого не исключают. Однако, такое решение может принять только президент США Дональд Трамп.

В МИД Украины призывают ввести "атомные" санкции против России. Это произошло после того, как оккупанты ударили дроном по укрытию на Чернобыльской АЭС.