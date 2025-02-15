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Соглашение о полезных ископаемых — Зеленский сделал заявление

15 февраля 2025 18:08
Аркадий Пастула - Редактор
Соглашение о полезных ископаемых — Зеленский заявил, что оно не готово
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не дал подписывать соглашение о полезных ископаемых. По его словам, оно не готово.

Об этом украинский лидер заявил в ответ на вопрос корреспондентки Новини.LIVE Галины Остаповец в Мюнхене в субботу, 15 февраля.

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"Соглашение подписывается на уровне министров. Я президент, поэтому я не дал подписывать министрам, потому что оно не готово, по моему мнению", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, соглашение еще не готово, чтобы защищать. Зеленский отметил, что для него очень важно говорить об инвестициях в Украину, поэтому должно быть прописано юридически правильно.

Глава государства добавил, что соглашение должно быть понятным.

Напомним, Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, во время которой обсудили вопросы украинского производства оружия.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что Дональд Трамп сначала позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

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