Трамп хоче контролювати ширший спектр українських ресурсів — WP

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна зацікавлена у забезпеченні доступу до рідкісноземельних мінералів України. Трамп загалом хоче контролювати ширший спектр українських корисних копалин.

Про це пише The Washington Post в суботу, 16 лютого.

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Як зазначає WP, минулого тижня Трамп заявив, що США цікавляться рідкісноземельними мінералами України. Цей коментар викликав певну плутанину як в США, так і в Україні. Це пов'язано з тим, що в Україні дійсно є така категорія елементів, але не багато.

"Український посадовець сказав про те, що Сполучені Штати Америки фактично наполягають на контролі над ширшим спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали та важливі матеріали, такі як літій, графіт і уран, які іноді можна сплутати з рідкісноземельними елементами", — йдеться у матеріалі.

Попри те, що Україна також не є передовим світовим виробником цих матеріалів, їх довгострокова вартість може різко зрости. Протягом наступного десятиліття глобальний попит, ймовірно, різко зросте.

За інформацією WP, внутрішні оцінки говорять про те, що загальна вартість рідкісних матеріалів України може досягати 5 трильйонів доларів. Разом з тим, наголошують, що ця цифра є дуже невизначеною. Точний перелік українських ресурсів, які Трамп хоче контролювати, наразі невідомий.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський не підписав меморандум. Згідно з цим документом, Сполучені Штати отримали б 50% майбутніх запасів мінералів в Україні.

Як пояснили у FT, головною причиною відхилення пропозиції щодо ресурсів стала відсутність конкретних гарантій безпеки від США. Київ, ймовірно, намагається домовитися про кращу угоду.