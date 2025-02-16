Трамп хочет контролировать более широкий спектр украинских ресурсов — WP

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заинтересована в обеспечении доступа к редкоземельным минералам Украины. Трамп в целом хочет контролировать более широкий спектр украинских полезных ископаемых.

Об этом пишет The Washington Post в субботу, 15 февраля.

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Как отмечает WP, на прошлой неделе Трамп заявил, что США интересуются редкоземельными минералами Украины. Этот комментарий вызвал определенную путаницу как в США, так и в Украине. Это связано с тем, что в Украине действительно есть такая категория элементов, но не много.

"Украинский чиновник сказал о том, что Соединенные Штаты Америки фактически настаивают на контроле над более широким спектром материалов, включая редкие металлы и важные материалы, такие как литий, графит и уран, которые иногда можно спутать с редкоземельными элементами", — говорится в материале.

Несмотря на то, что Украина также не является передовым мировым производителем этих материалов, их долгосрочная стоимость может резко возрасти. В течение следующего десятилетия глобальный спрос, вероятно, резко возрастет.

По информации WP, внутренние оценки говорят о том, что общая стоимость редких материалов Украины может достигать 5 триллионов долларов. Вместе с тем, отмечают, что эта цифра является очень неопределенной. Точный перечень украинских ресурсов, которые Трамп хочет контролировать, пока неизвестен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский не подписал меморандум. Согласно этому документу, Соединенные Штаты получили бы 50% будущих запасов минералов в Украине.

Как пояснили в FT, главной причиной отклонения предложения по ресурсам стало отсутствие конкретных гарантий безопасности от США. Киев, вероятно, пытается договориться о лучшей сделке.