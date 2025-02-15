Чому Зеленський відмовив США у видобутку корисних копалин — FT пояснила

Президент України Володимир Зеленський. Фото: AFP

Президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію Сполучених Штатів щодо передачі 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини. Головна причина відмови — відсутність конкретних гарантій безпеки від США.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

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За інформацією видання, під час візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент передав документ, який, за задумом адміністрації Дональда Трампа, мав закріпити економічне партнерство між двома країнами. Зеленському пропонували підписати угоду ще до повернення Бессента до Вашингтона.

Перед зустріччю американський чиновник заявив, що домовленість сприятиме поглибленню економічної інтеграції США та України, а також забезпечить "довгостроковий щит безпеки" після завершення війни.

Однак українська сторона каже, що у документі не було жодних чітких зобов’язань щодо майбутніх гарантій безпеки. Один із посадовців, знайомих зі змістом угоди, зазначив, що Київ прагне отримати більш чіткі гарантії, а не розмиті обіцянки.

Основним питанням залишається те, що угода не прив’язана до безпекових гарантій США та Європи. Українські представники запитували, як саме вона може допомогти в довгостроковій перспективі, однак отримали лише загальні відповіді про американську присутність у країні.

Ще одним суперечливим пунктом угоди є положення, що всі спори щодо прав на мінеральні ресурси мають вирішуватися в судах Нью-Йорка, зазначили два джерела.

Водночас, високопоставлений український чиновник повідомив Financial Times, що Київ "намагається домовитися про кращу угоду".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відмовився підписати меморандум, що передбачав передачу США 50% майбутніх запасів українських мінералів. Водночас американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україні потрібно підписати угоду про корисні копалини для закінчення війни.