Почему Зеленский отказал США в добыче полезных ископаемых — FT объяснила

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский отклонил предложение Соединенных Штатов о передаче 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые. Главная причина отказа — отсутствие конкретных гарантий безопасности от США.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

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По информации издания, во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент передал документ, который, по замыслу администрации Дональда Трампа, должен был закрепить экономическое партнерство между двумя странами. Зеленскому предлагали подписать соглашение еще до возвращения Бессента в Вашингтон.

Перед встречей американский чиновник заявил, что договоренность будет способствовать углублению экономической интеграции США и Украины, а также обеспечит "долгосрочный щит безопасности" после завершения войны.

Однако украинская сторона говорит, что в документе не было никаких четких обязательств относительно будущих гарантий безопасности. Один из чиновников, знакомых с содержанием соглашения, отметил, что Киев стремится получить более четкие гарантии, а не размытые обещания.

Основным вопросом остается то, что соглашение не привязано к гарантиям безопасности США и Европы. Украинские представители спрашивали, как именно оно может помочь в долгосрочной перспективе, однако получили лишь общие ответы об американском присутствии в стране.

Еще одним спорным пунктом соглашения является положение, что все споры о правах на минеральные ресурсы должны решаться в судах Нью-Йорка, отметили два источника.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил Financial Times, что Киев "пытается договориться о лучшей сделке".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать меморандум, предусматривающий передачу США 50% будущих запасов украинских минералов. В то же время американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украине нужно подписать соглашение о полезных ископаемых для окончания войны.