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В Белом доме раскритиковали Зеленского за сделку об ископаемых

16 февраля 2025 19:58
Аркадий Пастула - Редактор
Белый дом раскритиковал Зеленского за отказ подписать соглашение о полезных ископаемых
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадий Пастула - Редактор

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства не подписал соглашение о полезных ископаемых. Его назвали "недальновидным".

Об этом сообщает AP News в воскресенье, 16 февраля.

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Хьюз отметил, что "Президент Зеленский является недальновидным относительно замечательной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине".

По информации издания, администрация Дональда Трампа устала посылать Украине дополнительную помощь. Хьюз подчеркнул, что соглашение по добыче полезных ископаемых позволит США компенсировать расходы, направленные на поддержку Киева, а также будет способствовать экономическому развитию Украины.

По его словам, в Белом доме убеждены, что тесные экономические связи с США станут надежной гарантией от будущей агрессии и важным элементом длительного мира.

"США это признают, россияне это признают, и украинцы должны это признать", — добавил Хьюз.

Напомним, Трамп заявил о заинтересованности США в доступе к редкоземельным минералам Украины и выразил стремление контролировать широкий спектр полезных ископаемых.

Также Зеленский отметил, что соглашение с США возможно только при условии предоставления Украине гарантий безопасности.

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