Трамп разозлился на Зеленского - какая причина

Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между Вашингтоном и Киевом серьезно пострадали. Это произошло из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Об этом Марко Рубио сказал в интервью журналистке Кэтрин Гэрридж.

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По словам Рубио, это соглашение было предложено украинской стороне как часть переговоров, имевших целью обеспечение дополнительных гарантий безопасности для Украины.

Однако после того, как это предложение было сделано, президент Зеленский отказался от подписания, что шокировало Белый дом.

Госсекретарь США рассказал, что Трамп был раздражен таким решением, ведь он лично настаивал на необходимости вернуть часть средств, предоставленных Украине в виде помощи, оцененной в 200 миллиардов долларов. После заявления Зеленского, что процесс согласования соглашения будет продолжен через законодательные каналы, через несколько дней стало известно, что он отказался от этого соглашения.

"Когда Зеленский обвиняет президента Трампа в дезинформации, это лишь усугубляет ситуацию. Трамп не готов мириться с таким поведением", — подытожил Рубио.

Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых.

Ранее мы писали, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз раскритиковал Зеленского за то, что он не подписал соглашение о полезных ископаемых. Украинского лидера назвали "недальновидным".