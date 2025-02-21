Зустріч Трампа з Путіним — Рубіо сказав, за яких умов це відбудеться

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним залежатиме від прогресу у припиненні війни в Україні. Також це може стати головним кроком до заключення мирної угоди.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж у п'ятницю, 21 лютого.

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Рубіо повідомив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії було порушено питання зустрічі Трампа з Путіним. Держсекретар чітко дав зрозуміти російській стороні, що переговори на найвищому рівні можливі лише за умови досягнення певного прогресу.

"Зустріч не відбудеться, поки ми не знатимемо, які результати вона може принести. Зазвичай такі переговори проводять, коли вже є певний поступ або перспективи домовленостей", — пояснив Рубіо.

Він наголосив, що у разі, якщо зустріч стане вирішальним кроком до мирної угоди, це буде позитивним сигналом.

"Якщо ця зустріч допоможе закріпити угоду про припинення війни, то всі мають визнати, що Дональд Трамп є миротворцем", — підсумував держсекретар.

Раніше речниця адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що початок переговорів між США та Росією є важливим кроком до завершення війни в Україні.

Також ми писали, що Росія вимагає від США економічних поступок у переговорах щодо закінчення війни в Україні.