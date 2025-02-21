Встреча Трампа с Путиным — Рубио сказал, при каких условиях это произойдет

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет зависеть от прогресса в прекращении войны в Украине. Также это может стать главным шагом к заключению мирного соглашения.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Гэрридж в пятницу, 21 февраля.

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Рубио сообщил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии был поднят вопрос встречи Трампа с Путиным. Госсекретарь четко дал понять российской стороне, что переговоры на высшем уровне возможны только при условии достижения определенного прогресса.

"Встреча не состоится, пока мы не будем знать, какие результаты она может принести. Обычно такие переговоры проводят, когда уже есть определенный прогресс или перспективы договоренностей", — пояснил Рубио.

Он отметил, что в случае, если встреча станет решающим шагом к мирному соглашению, это будет положительным сигналом.

"Если эта встреча поможет закрепить соглашение о прекращении войны, то все должны признать, что Дональд Трамп является миротворцем", — подытожил госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что начало переговоров между США и Россией является важным шагом к завершению войны в Украине.

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