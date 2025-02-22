Сенатор США заявив, що Путін — брехун та вбивця

Сенатор від Республіканської партії Том Тілліс. Фото: Reuters

Сенатор від Республіканської партії Том Тілліс заявив, що Путін — це "ракова пухлина". Він також назвав російського диктора найбільшою загрозою демократії.

Відео опублікувало CNN в суботу, 22 лютого.

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Сенатор Тілліс заявив, що підтримує Трампа і вважає, що більшість його політик з нацбезпеки правильні. Разом з тим сенатор наголосив, що Путін не має місця у майбутньому стабільному світі.

"Пані та панове, коли я кажу вам, що Путін — брехун, вбивця і винен у тортурах, викраденнях та зґвалтуваннях, вірте мені, бо доказів — гора", — заявив Тілліс.

Він додав, що Путін — "ракова пухлина, яка пошириться по всьому світу". Тим, хто вважає інакше, Тілліс запропонував поїхати в Україну й побачити все на власні очі.

Нагадаємо, американська газета New York Post опублікувала обкладинку з надписом "Президенте Трампе, ось хто диктатор" на тлі фотографії президента РФ. Таким чином відреагували на те, що Трамп назвав Зеленського "диктатором".

Разом з тим Президент США ухилився від запитання про те, чи вважає він президента РФ Путіна диктатором. Таке питання Трампу поставили журналісти.