Сенатор США заявив, що Путін — брехун та вбивця

Сенатор США назвав Путіна брехуном та вбивцею, показавши Бучу
Сенатор від Республіканської партії Том Тілліс заявив, що Путін — це "ракова пухлина". Він також назвав російського диктора найбільшою загрозою демократії.
Відео опублікувало CNN в суботу, 22 лютого.
Республіканець жорстко розкритикував Путіна
Сенатор Тілліс заявив, що підтримує Трампа і вважає, що більшість його політик з нацбезпеки правильні. Разом з тим сенатор наголосив, що Путін не має місця у майбутньому стабільному світі.
"Пані та панове, коли я кажу вам, що Путін — брехун, вбивця і винен у тортурах, викраденнях та зґвалтуваннях, вірте мені, бо доказів — гора", — заявив Тілліс.
Він додав, що Путін — "ракова пухлина, яка пошириться по всьому світу". Тим, хто вважає інакше, Тілліс запропонував поїхати в Україну й побачити все на власні очі.
Нагадаємо, американська газета New York Post опублікувала обкладинку з надписом "Президенте Трампе, ось хто диктатор" на тлі фотографії президента РФ. Таким чином відреагували на те, що Трамп назвав Зеленського "диктатором".
Разом з тим Президент США ухилився від запитання про те, чи вважає він президента РФ Путіна диктатором. Таке питання Трампу поставили журналісти.
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