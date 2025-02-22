Сенатор США заявил, что Путин — лжец и убийца

Сенатор от Республиканской партии Том Тиллис. Фото: Reuters

Сенатор от Республиканской партии Том Тиллис заявил, что Путин — это "раковая опухоль". Он также назвал российского диктора самой большой угрозой демократии.

Видео опубликовало CNN в субботу, 22 февраля.

Читайте также:

Республиканец жестко раскритиковал Путина

Сенатор Тиллис заявил, что поддерживает Трампа и считает, что большинство его политик по нацбезопасности правильные. Вместе с тем, сенатор подчеркнул, что Путину нет места в будущем стабильном мире.

"Дамы и господа, когда я говорю вам, что Путин — лжец, убийца и виновен в пытках, похищениях и изнасилованиях, верьте мне, потому что доказательств — гора", — заявил Тиллис.

Он добавил, что Путин — "раковая опухоль, которая распространится по всему миру". Тем, кто считает иначе, Тиллис предложил поехать в Украину и увидеть все собственными глазами.

Напомним, американская газета New York Post опубликовала обложку с надписью "Президент Трамп, вот кто диктатор" на фоне фотографии президента РФ. Таким образом отреагировали на то, что Трамп назвал Зеленского "диктатором".

Вместе с тем Президент США уклонился от вопроса о том, считает ли он президента РФ Путина диктатором. Такой вопрос Трампу задали журналисты.