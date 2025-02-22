Військовий аналіз ISW — хто виграє у війні та яка ситуація на фронті в Україні

Володимир Зеленський слухає гімн України з військовими. Фото: Офіс Президента України

Американський президент Дональд Трамп та низка топчиновників висловлювали кілька різких заяв щодо ситуації на фронті, втрат України та Володимира Зеленського. Заяви здебільшого про те, що Україна нібито програла війну, а кошти, які надавали партнери, зникли у невідомому напрямку. Втім, реальність кардинально інша.

Про це написали у дайджесті аналітики Інституту дослідження війни.

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Чи справді Україна програла війну Росії

Попри російську агресію, Україна продовжує утримувати контроль над більшістю своєї території. На сьогодні російські війська окупували близько 20% країни, однак їхній темп просування значно сповільнився. За оцінками аналітиків, якщо РФ зможе підтримувати нинішні втрати особового складу (що є сумнівним), їй знадобиться понад 83 роки, щоб захопити решту українських територій.

Протягом останніх трьох місяців швидкість російського наступу суттєво знизилася. У листопаді 2024 року середній показник просування становив 27,94 кв. км на день, у грудні — 18,1 кв. км, а в січні 2025 року — лише 16,1 кв. км. Ця тенденція вказує на те, що Росія змушена витрачати колосальні ресурси та зазнавати катастрофічних втрат для здобуття мінімальних територіальних переваг.

Українські міста продовжують жити та функціонувати

Важливо зазначити, що, попри удари по цивільній інфраструктурі, більшість великих українських міст залишаються функціональними. Київ, Львів, Дніпро та Одеса продовжують працювати, тоді як масштабне руйнування спіткало лише ті населені пункти, які були окуповані або піддавалися інтенсивним атакам, як це сталося з Маріуполем.

Політична ситуація: вибори під час воєнного стану є неможливими

Конституція України не дозволяє проведення виборів або внесення змін до основного закону під час воєнного стану. Це правило було активоване після повномасштабного вторгнення Росії. Скасування воєнного стану в умовах триваючих бойових дій неможливе, що фактично унеможливлює проведення виборів. Навіть політичні опоненти Володимира Зеленського заявляли, що організація голосування у воєнний час була б незаконною та морально неприйнятною.

Втрати України: жодних мільйонів, але війна має високу ціну

Офіційні джерела спростовують поширювані Кремлем заяви про "мільйонні втрати" України. За словами Зеленського, станом на 16 лютого 2025 року загальна кількість загиблих українських військових становила 46 000 осіб, а понад 390 000 бійців зазнали поранень. Оцінки США свідчать про втрати від 60 000 до 70 000 загиблих українських військових, тоді як ООН повідомляє про понад 12 000 загиблих цивільних станом на кінець 2024 року.

Допомога Заходу: Європа підтримує Україну не менше за США

Європейські країни, включно з ЄС, Великою Британією та Норвегією, надали Україні більше допомоги, ніж Сполучені Штати. Загалом Європа виділила 166 млрд дол. прямої допомоги та пообіцяла ще 34,7 млрд дол. до 2030 року. Загальний обсяг підтримки з європейських джерел уже перевищує 204,1 млрд дол., тоді як допомога США становить 183 млрд дол.

Крім цього, ЄС запровадив новий механізм фінансової підтримки України, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Загалом на рахунках ЄС перебуває 220,5 млрд дол. російських коштів, а вже у січні 2025 року Україна отримала 3,2 млрд дол. у вигляді кредитів під ці доходи.

Маніпуляції Кремля щодо американської допомоги

Попри поширювані у США заяви про те, що значна частина виділеної допомоги нібито була втрачена або розкрадена, Міністерство оборони США не виявило жодних доказів нецільового використання коштів. Більшість американських фінансових ресурсів спрямовано на підтримку власного оборонного комплексу та поповнення резервів США, а допомога, що безпосередньо надходить в Україну, перебуває під суворим контролем американських урядових структур.

Росія ніколи не була відкрита до мирних переговорів

Зеленський неодноразово пропонував російському президенту провести прямі переговори ще до початку повномасштабної війни. Востаннє така пропозиція була озвучена 19 лютого 2022 року, за п’ять днів до вторгнення, проте Путін її проігнорував.

У березні 2022 року Україна запропонувала компроміс щодо членства в НАТО та можливість проведення референдуму щодо статусу окупованих територій, але Кремль вимагав повної капітуляції та демілітаризації України, відкинувши всі пропозиції.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп зробив низку різких заяв у бік Володимира Зеленського.

Також аналітики Інституту вивчення війни у попередньому дайджесті пояснили, як Кремль хоче дискредитувати українську владу перед партнерами.