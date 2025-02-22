Военный анализ ISW — кто выиграет в войне и какова ситуация на фронте в Украине

Владимир Зеленский слушает гимн Украины с военными. Фото: Офис Президента Украины

Американский президент Дональд Трамп и ряд топ-чиновников высказывали несколько резких заявлений относительно ситуации на фронте, потерь Украины и Владимира Зеленского. Заявления в основном о том, что Украина якобы проиграла войну, а средства, которые предоставляли партнеры, исчезли в неизвестном направлении. Впрочем, реальность кардинально другая.

Об этом написали в дайджесте аналитики Института исследования войны.

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Действительно ли Украина проиграла войну России

Несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает удерживать контроль над большинством своей территории. На сегодня российские войска оккупировали около 20% страны, однако их темп продвижения значительно замедлился. По оценкам аналитиков, если РФ сможет поддерживать нынешние потери личного состава (что сомнительно), ей понадобится более 83 лет, чтобы захватить остальные украинские территории.

В течение последних трех месяцев скорость российского наступления существенно снизилась. В ноябре 2024 года средний показатель продвижения составлял 27,94 кв. км в день, в декабре — 18,1 кв. км, а в январе 2025 года — только 16,1 кв. км. Эта тенденция указывает на то, что Россия вынуждена тратить колоссальные ресурсы и нести катастрофические потери для получения минимальных территориальных преимуществ.

Украинские города продолжают жить и функционировать

Важно отметить, что, несмотря на удары по гражданской инфраструктуре, большинство крупных украинских городов остаются функциональными. Киев, Львов, Днепр и Одесса продолжают работать, тогда как масштабное разрушение постигло только те населенные пункты, которые были оккупированы или подвергались интенсивным атакам, как это произошло с Мариуполем.

Политическая ситуация: выборы во время военного положения невозможны

Конституция Украины не позволяет проведение выборов или внесение изменений в основной закон во время военного положения. Это правило было активировано после полномасштабного вторжения России. Отмена военного положения в условиях продолжающихся боевых действий невозможна, что фактически делает невозможным проведение выборов. Даже политические оппоненты Владимира Зеленского заявляли, что организация голосования в военное время была бы незаконной и морально неприемлемой.

Потери Украины: никаких миллионов, но война имеет высокую цену

Официальные источники опровергают распространяемые Кремлем заявления о "миллионных потерях" Украины. По словам Зеленского, по состоянию на 16 февраля 2025 года общее количество погибших украинских военных составило 46 000 человек, а более 390 000 бойцов получили ранения. Оценки США свидетельствуют о потерях от 60 000 до 70 000 погибших украинских военных, тогда как ООН сообщает о более 12 000 погибших гражданских по состоянию на конец 2024 года.

Помощь Запада: Европа поддерживает Украину не меньше США

Европейские страны, включая ЕС, Великобританию и Норвегию, предоставили Украине больше помощи, чем Соединенные Штаты. В целом Европа выделила $166 млрд прямой помощи и пообещала еще $34,7 млрд до 2030 года. Общий объем поддержки из европейских источников уже превышает $204,1 млрд, тогда как помощь США составляет $183 млрд.

Кроме этого, ЕС ввел новый механизм финансовой поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов. Всего на счетах ЕС находится $220,5 млрд российских средств, а уже в январе 2025 года Украина получила $3,2 млрд в виде кредитов под эти доходы.

Манипуляции Кремля относительно американской помощи

Несмотря на распространяемые в США заявления о том, что значительная часть выделенной помощи якобы была потеряна или разворована, Министерство обороны США не обнаружило никаких доказательств нецелевого использования средств. Большинство американских финансовых ресурсов идет на поддержку собственного оборонного комплекса и пополнение резервов США, а помощь, непосредственно поступающая в Украину, находится под строгим контролем американских правительственных структур.

Россия никогда не была открыта к мирным переговорам

Зеленский неоднократно предлагал российскому президенту провести прямые переговоры еще до начала полномасштабной войны. Последний раз такое предложение было озвучено 19 февраля 2022 года, за пять дней до вторжения, однако Путин его проигнорировал.

В марте 2022 года Украина предложила компромисс относительно членства в НАТО и возможность проведения референдума о статусе оккупированных территорий, но Кремль требовал полной капитуляции и демилитаризации Украины, отвергнув все предложения.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в сторону Владимира Зеленского.

Также аналитики Института изучения войны в предыдущем дайджесте объяснили, как Кремль хочет дискредитировать украинскую власть перед партнерами.