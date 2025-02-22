Обкладинка New York Post. Фото: скриншот New York Post

Справжнім диктатором є не Володимир Зеленський, а Володимир Путін. Президент США Дональд Трамп має це усвідомити.

Напис "Президенте Трампе, ось хто диктатор" на тлі фотографії президента РФ з'явився на обкладинці американської газети New York Post. У цьому ж номері опублікували авторську колонку "10 істин про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик" британського консервативного публіциста Дугласа.

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Британський публіцист зазначає, що Путін почав війн, хай й незадовго до цього говорив із Трампом. Він наголошує, що Росія воює за загарбання України, тоді як Україна бореться за свою незалежність.

"Путін — диктатор. Зеленський — не диктатор. Він виграв президентські вибори, які були відносно вільними та чесними. Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, як заявив Трамп", — йдеться у статті.

Мюррей пояснює, що другом США є не Росія, а Україна. Україна, за його словами, "хоче бути частиною америнського порядку", тоді як РФ є ядерною державою, яка "бореться проти американської могутності та світу, який США побудували". 81% американських виборців вважають, що довіряти Путіну не можна. Щодо американської допомоги України, то вона не витрачається намарно. Справді ж корумпованою в цій війні є Росія.

Нагадаємо, на думку держсекретаря США Марко Рубіо, відносини між Києвом і Вашингтоном почали погіршуватися. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився від підписання угоди про видобуток корисних копалин.

Раніше Трамп заявив, що Україні необхідно провести вибори. За його словами, рейтинг популярності Зеленського наразі становить лише 3–4%.