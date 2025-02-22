Обложка New York Post. Фото: скриншот New York Post

Настоящим диктатором является не Владимир Зеленский, а Владимир Путин. Президент США Дональд Трамп должен это осознать.

Надпись "Президент Трамп, вот кто диктатор" на фоне фотографии президента РФ появилась на обложке американской газеты New York Post. В этом же номере опубликовали авторскую колонку "10 истин о российско-украинской войне, которые мы игнорируем на свой страх и риск" британского консервативного публициста Дугласа.

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Британский публицист отмечает, что Путин начал войну, хотя незадолго до этого говорил с Трампом. Он отмечает, что Россия воюет за захват Украины, тогда как Украина борется за свою независимость.

"Путин — диктатор. Зеленский — не диктатор. Он выиграл президентские выборы, которые были относительно свободными и честными. Его рейтинг одобрения составляет 57%, а не 4%, как заявил Трамп", — говорится в статье.

Мюррей объясняет, что другом США является не Россия, а Украина. Украина, по его словам, "хочет быть частью америнського порядка", тогда как РФ является ядерной державой, которая "борется против американского могущества и мира, который США построили". 81% американских избирателей считают, что доверять Путину нельзя. Что касается американской помощи Украине, то она не тратится впустую. Действительно же коррумпированной в этой войне является Россия.

Напомним, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, отношения между Киевом и Вашингтоном начали ухудшаться. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы. По его словам, рейтинг популярности Зеленского сейчас составляет только 3–4%.