Угода про корисні копалини між Україною та США — зʼявилися нові деталі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Угода про корисні копалини не дозволятиме Росії отримувати вигоду від відновлення України. Відомо, що новий проєкт вже майже узгоджений. Наразі Україна чекає відповідь від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 24 лютого.

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Угода про корисні копалини

Нова угода зобов'язує США забезпечити тривалий мир та вільну, суверенну і безпечну Україну, встановлюючи тривале партнерство між Вашингтоном і Києвом, а також включає пункт про американські інвестиції в Україну.

Документ також вказує, що особи, які вчиняли агресивні дії проти України під час війни, не мають права отримувати вигоду від її відновлення.

Джерело видання зазначило, що після підписання угоди розпочнуться переговори щодо додаткової, яка визначить створення та функціонування відповідного фонду.

Нагадаємо, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали.

Також керівник ОП Андрій Єрмак висловив свою думку щодо угоди з США щодо корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України.