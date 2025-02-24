Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США — появились новые детали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Соглашение о полезных ископаемых не позволит России получать выгоду от восстановления Украины. Известно, что новый проект уже почти согласован. Сейчас Украина ждет ответ от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 24 февраля.

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Соглашение о полезных ископаемых

Новое соглашение обязывает США обеспечить длительный мир и свободную, суверенную и безопасную Украину, устанавливая длительное партнерство между Вашингтоном и Киевом, а также включает пункт об американских инвестициях в Украину.

Документ также указывает, что лица, совершавшие агрессивные действия против Украины во время войны, не имеют права получать выгоду от ее восстановления.

Источник издания отметил, что после подписания соглашения начнутся переговоры по дополнительному, которое определит создание и функционирование соответствующего фонда.

Напомним, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о минералах.

Также руководитель ОП Андрей Ермак высказал свое мнение относительно соглашения с США по полезным ископаемым на временно оккупированных территориях Украины.