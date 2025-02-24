Трамп зробив заяву щодо поступок України в територіях

Трамп висловився стосовно територіальних поступок Росії
Президент США Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого, висловився стосовно повернення Україні окупованих територій. Він припустив територіальні поступки Росії.
Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в овальному кабінеті у Білому Домі.
Деокупація України
Журналіст поставив питання Трампу стосовно того, чи повинна, на його думку, Україна поступитися Росії територіями.
"Подивимося", — відповів він.
Також американський президент додав, що сподівається на те, що Україна зможе повернути частину своєї землі.
Нагадаємо, сьогодні Трамп на своїй сторінці у соцмережі TruthSocial повідомив, що має "серйозні переговори" з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Також він анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини.
Раніше Bloomberg писало, що ця угода зобов'язуватиме США забезпечити суверенітет України та тривалий мир після завершення війни.
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