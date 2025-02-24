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Трамп висловився стосовно територіальних поступок Росії

24 лютого 2025 20:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп зробив заяву щодо поступок України в територіях
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого, висловився стосовно повернення Україні окупованих територій. Він припустив територіальні поступки Росії.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в овальному кабінеті у Білому Домі.

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Журналіст поставив питання Трампу стосовно того, чи повинна, на його думку, Україна поступитися Росії територіями.

"Подивимося", — відповів він.

Також американський президент додав, що сподівається на те, що Україна зможе повернути частину своєї землі.

Нагадаємо, сьогодні Трамп на своїй сторінці у соцмережі TruthSocial повідомив, що має "серйозні переговори" з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Також він анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини.

Раніше Bloomberg писало, що ця угода зобов'язуватиме США забезпечити суверенітет України та тривалий мир після завершення війни.

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