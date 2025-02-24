РФ все більше спирається на співпрацю з Іраном і КНДР — аналіз ISW

Президент Росії Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото: Polskie Radio

У своїй війні проти України Російська Федерація дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею. Зокрема, саме підтримка Ірану дала змогу державі-агресору здійснювати постійні нічні атаки проти нашої держави, застосовуючи дрони-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Росія покладається на Іран і КНДР

"Схоже, що Росія все більше покладається на Іран і Північну Корею в підтримці своєї війни в Україні", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що Іран значною мірою дав змогу Росії завдавати нічні серії масштабних ударів з безпілотників, оскільки він надав Росії безпілотники Shahed іранської розробки та виробництва. Також він допоміг Росії створити власний завод з виробництва Shahed у Республіці Татарстан.

Про це повідомив начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025".

За словами головного розвідника України, половина російських боєприпасів надходить з Північної Кореї. Також КНДР розпочала масштабне постачання 170-мм самохідних артилерійських установок і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

Буданов додав, що Північна Корея планує надати Росії 148 балістичних ракет. Скоріш за все, це станеться вже цього року.

Раніше Путін висловив свою думку щодо початку роботи переговорного процесу стосовно війни в Україні. Він оцінив переговори між делегаціями США та РФ у Саудівській Аравії.

Крім того, очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на нещодавні заяви західних політиків щодо України та завершення війни.