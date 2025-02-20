Диктатор РФ заявив, що Україна обов'язково візьме участь в переговорах, а також він хоче зустрітись з Трампом

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Диктатор РФ Володимир Путін висловив свою думку щодо початку роботи переговорного процесу стосовно війни в Україні. Він оцінив переговори між делегаціями США та РФ у Саудівській Аравії.

Про це Путін заявив по російському телебаченню, повідомляють Новини.LIVE.

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Російський диктатор заявив, що ніколи й так не відмовлявся від переговорів. У всьому винна Європа та Київ. Перша припинила контактувати з Москвою, а другий заборонив переговори.

Зустріч в Ер-Ріяді Путін назвав процесом "підвищення довіри", без якої неможливо врегулювати "українську кризу".

"Це (врегулювання війни в Україні — Ред.), звичайно, непросте завдання. Я вже говорив про це, коли Трамп був кандидатом у президенти США", — заявив Путін.

Самі переговори Москва хоче проводити напряму із США. Проте диктатор РФ додав, що без України в переговорах не обійдеться і ніхто не виключав Україну з переговорного процесу.

"Мені під час телефонної розмови президент Трамп сказав, можу це підтвердити, що, звичайно, Сполучені Штати виходять із того, що переговорний процес відбуватиметься за участю і Росії та України. Ніхто Україну із цього процесу не виключає", — зазначив Путін.

Він заявив, що готовий зустрітись з президентом США Дональдом Трампом, але ця зустріч має бути ретельно підготовлена.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США та Росії. Сторони досягнули домовленості щодо створення переговорних груп для обговорення війни в Україні.

Також начальник ГУР Кирило Буданов відреагував на нещодавні заяви західних політиків щодо України та завершення війни.