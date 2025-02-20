Диктатор РФ заявил, что Украина обязательно примет участие в переговорах, а также он хочет встретиться с Трампом

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Диктатор РФ Владимир Путин высказал свое мнение относительно начала работы переговорного процесса относительно войны в Украине. Он оценил переговоры между делегациями США и РФ в Саудовской Аравии.

Об этом Путин заявил по российскому телевидению, сообщают Новини.LIVE.

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Как отреагировал Путин на начало переговорного процесса

Российский диктатор заявил, что никогда и так не отказывался от переговоров. Во всем виновата Европа и Киев. Первая прекратила контактировать с Москвой, а второй запретил переговоры.

Встречу в Эр-Рияде Путин назвал процессом "повышения доверия", без которого невозможно урегулировать "украинский кризис".

"Это (урегулирование войны в Украине - Ред.), конечно, непростая задача. Я уже говорил об этом, когда Трамп был кандидатом в президенты США", — заявил Путин.

Сами переговоры Москва хочет проводить напрямую с США. Однако диктатор РФ добавил, что без Украины в переговорах не обойдется и никто не исключал Украину из переговорного процесса.

"Мне во время телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить с участием и России и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает", — отметил Путин.

Он заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Стороны достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.

Также начальник ГУР Кирилл Буданов отреагировал на недавние заявления западных политиков относительно Украины и завершения войны.