Заяви щодо України — Буданов звернувся до громадян

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Фото: ABC News

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував нещодавні заяви західних політиків стосовно України та завершення війни. Він наголосив, що українці вистоять у цій боротьбі.

Про це Буданов написав у Telegram у середу, 19 лютого.

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"Вистоїмо", — написав очільник ГУР.

Скриншот допису Буданова

Реакція Офісу Президента

А Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українська команда продовжує працювати і боротися за незалежність.

"Українці — кращі", — додав він.

Скриншот допису Єрмака

Ймовірно, реакція Буданова та Єрмака викликана нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа. Зокрема, що Україна "має повернути" виділені гроші на допомогу — йдеться про близько 300-350 мільярдів доларів.

Раніше Трамп заявив, що виділені на допомогу Україні американські гроші доведеться повернути, або пояснити на що вони пішли.

Також він прокоментував свою розмову з російським президентом Володимиром Путіним.