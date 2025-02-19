Заяви щодо України — Буданов звернувся до громадян

Буданов на тлі останніх подій звернувся до українців
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував нещодавні заяви західних політиків стосовно України та завершення війни. Він наголосив, що українці вистоять у цій боротьбі.
Про це Буданов написав у Telegram у середу, 19 лютого.
Буданов про останні заяви щодо України
"Вистоїмо", — написав очільник ГУР.
Реакція Офісу Президента
А Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українська команда продовжує працювати і боротися за незалежність.
"Українці — кращі", — додав він.
Ймовірно, реакція Буданова та Єрмака викликана нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа. Зокрема, що Україна "має повернути" виділені гроші на допомогу — йдеться про близько 300-350 мільярдів доларів.
Раніше Трамп заявив, що виділені на допомогу Україні американські гроші доведеться повернути, або пояснити на що вони пішли.
Також він прокоментував свою розмову з російським президентом Володимиром Путіним.
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