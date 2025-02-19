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Буданов на тлі останніх подій звернувся до українців

19 лютого 2025 12:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Заяви щодо України — Буданов звернувся до громадян
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Фото: ABC News
Євгенія Брюховецька - редактор

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував нещодавні заяви західних політиків стосовно України та завершення війни. Він наголосив, що українці вистоять у цій боротьбі.

Про це Буданов написав у Telegram у середу, 19 лютого.

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"Вистоїмо", — написав очільник ГУР.

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Скриншот допису Буданова

Реакція Офісу Президента

А Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українська команда продовжує працювати і боротися за незалежність. 

"Українці — кращі", — додав він.

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Скриншот допису Єрмака

Ймовірно, реакція Буданова та Єрмака викликана нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа. Зокрема, що Україна "має повернути" виділені гроші на допомогу — йдеться про близько 300-350 мільярдів доларів. 

Раніше Трамп заявив, що виділені на допомогу Україні американські гроші доведеться повернути, або пояснити на що вони пішли. 

Також він прокоментував свою розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

ЗСУ Дональд Трамп Кирило Буданов війна в Україні фронт
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