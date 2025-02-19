Заявления по Украине — Буданов обратился к гражданам

Буданов на фоне последних событий обратился к украинцам
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал недавние заявления западных политиков относительно Украины и завершения войны. Он отметил, что украинцы выстоят в этой борьбе.
Об этом Буданов написал в Telegram в среду, 19 февраля.
Буданов о последних заявлениях относительно Украины
"Выстоим", — написал глава ГУР.
Реакция Офиса Президента
А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская команда продолжает работать и бороться за независимость.
"Украинцы — лучшие", — добавил он.
Вероятно, реакция Буданова и Ермака вызвана недавними заявлениями президента США Дональда Трампа. В частности, что Украина "должна вернуть" выделенные деньги на помощь — речь идет об около 300-350 миллиардов долларов.
Ранее Трамп заявил, что выделенные на помощь Украине американские деньги придется вернуть, или объяснить, на что они пошли.
Также он прокомментировал свой разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
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