Заявления по Украине — Буданов обратился к гражданам

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: ABC News

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал недавние заявления западных политиков относительно Украины и завершения войны. Он отметил, что украинцы выстоят в этой борьбе.

Об этом Буданов написал в Telegram в среду, 19 февраля.

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"Выстоим", — написал глава ГУР.

Скриншот поста Буданова

Реакция Офиса Президента

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская команда продолжает работать и бороться за независимость.

"Украинцы — лучшие", — добавил он.

Скриншот поста Ермака

Вероятно, реакция Буданова и Ермака вызвана недавними заявлениями президента США Дональда Трампа. В частности, что Украина "должна вернуть" выделенные деньги на помощь — речь идет об около 300-350 миллиардов долларов.

Ранее Трамп заявил, что выделенные на помощь Украине американские деньги придется вернуть, или объяснить, на что они пошли.

Также он прокомментировал свой разговор с российским президентом Владимиром Путиным.