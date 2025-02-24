РФ все больше опирается на сотрудничество с Ираном и КНДР — анализ ISW

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото: Polskie Radio

В своей войне против Украины Российская Федерация все больше полагается на Иран и Северную Корею. В частности, именно поддержка Ирана позволила государству-агрессору осуществлять постоянные ночные атаки против нашего государства, применяя дроны-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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"Похоже, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Иран в значительной степени позволил России наносить ночные серии масштабных ударов с беспилотников, поскольку он предоставил России беспилотники Shahed иранской разработки и производства. Также он помог России создать собственный завод по производству Shahed в Республике Татарстан.

Об этом сообщил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время форума "Украина. Год 2025".

По словам главного разведчика Украины, половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи. Также КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.

Буданов добавил, что Северная Корея планирует предоставить России 148 баллистических ракет. Скорее всего, это произойдет уже в этом году.

Ранее Путин высказал свое мнение относительно начала работы переговорного процесса по войне в Украине. Он оценил переговоры между делегациями США и РФ в Саудовской Аравии.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал на недавние заявления западных политиков относительно Украины и завершения войны.