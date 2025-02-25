Путин назвал Зеленского токсичным и заговорил о переговорах

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Евгения Новоженина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "токсичной фигурой" для страны, и "загнал себя в тупик", запретив переговоры с РФ. По словам Путина, Зеленский избегает переговорного процесса, поскольку ему пришлось бы отменить военное положение и готовиться к выборам, на которых он, по мнению Кремля, не имеет шансов на победу.

Об этом Владимир Путин заявил в интервью 24 февраля российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

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Путин также выразил мнение, что Россия "заинтересована" в том, чтобы Зеленский оставался у власти, поскольку это "разлагает режим". Он отметил падение рейтинга украинского президента, заявив, что тот значительно уступает в популярности Валерию Залужному.

Россия, США и "мирная группа"

По словам Путина, Россия пока не обсуждала конфликт в Украине с Вашингтоном, ведь между странами нет доверия. Он утверждает, что Москва работает над этим в Саудовской Аравии, но выразил недовольство европейским участием в возможных переговорах. Путин также упомянул о возможной "группе мира" по Украине, которая якобы должна собраться в Нью-Йорке.

Путин прокомментировал земельное соглашение между США и Украиной

Диктатор прокомментировал сотрудничество между США и Украиной по использованию недр, заявив, что это "не дело России". В то же время он предложил американцам совместную работу в сфере редкоземельных металлов, отметив, что Россия имеет значительно большие ресурсы, чем Украина, и готова привлекать иностранных партнеров к разработке месторождений в оккупированных территориях.

Кроме того, Путин поддержал идею Дональда Трампа сократить военные бюджеты на 50%, заявив, что это могло бы привести к аналогичному дальнейшему сокращению расходов и со стороны Китая.

Напомним, Дональд Трамп высказался относительно добычи редкоземельных полезных ископаемых в России.

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