Зараз провести вибори в Україні неможливо — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зеленський заявив, що питання виборів в Україні підіймала Росія і після цього воно почало звучати в США. Президент наголосив, що зробити це зараз неможливо.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

Читайте також:

Чи можуть провести вибори в Україні

Зеленський заявив, що партнери жодного разу не говорили про необхідність виборів. За словами глави держави, це питання підіймала тільки Росія.

"Це нова хвиля, і входить до небезпечних кроків тиску на Україну і підготовку документів, які влаштовували б когось, але не нас. Я різко відношусь до цього і зупиняю ці хвилі, як тільки можу. Для нас важливо, щоб були демократичні вибори, які потім визнають. Я не розумію, як це можна зробити зараз", — зазначив Президент України.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади, якщо це гарантує мир. Він зазначив, що не збирається залишатися при владі десятиліттями.

Володимир Зеленський також заявив, що 65% українців йому довіряють, а не 4%, як сказав Дональд Трамп. Він додав, що росіяни просувають пропаганду про це.