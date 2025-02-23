Рівень довіри до Зеленського — президент назвав реальну цифру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Володимир Зеленський заявив, що йому довіряють 65% українців, а не 4%, як про це раніше казав Дональд Трамп. Він додав, що інформація про тотальну недовіру — це наративи росіян.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Президент заявив, що дезінформація про те, що його нібито підтримують "4% українців", йде передусім від росіян. Він додав, що у Трампа є певні джерела, і порадив очільнику США звернути увагу на пріоритети.

"На мою думку, пріоритет — прямий діалог зі мною, щоб зрозуміти, що відбувається. Й окремо є офіційні ті чи інші платформи для соцопитування, яким всі довіряють", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що інформація про начебто 4% підтримки не відповідає дійсності. За його словами, реальний рівень довіри — 65%, і це серйозна різниця.

"Все це, 4%, 500 мільярдів, диктатор, вибори, тощо, все це, знаєте, небезпечні кроки щодо послаблення України, суспільної думки в Україні і суспільної думки за кордонами України наших партнерів і людей. І тому що наші партнери за кордоном, вони дивляться на соціум, як він підтримує Україну чи ні", — заявив президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також прокоментував заяву Дональда Трампа про "диктатора". Він сказав, що не ображається на президента США та пояснив свою позицію.

Крім того, Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, які будуть надійними. Він зазначив, що Трамп рано чи пізно піде з посади, а мир має бути довготривалим.