Уровень доверия к Зеленскому — президент назвал реальную цифру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Владимир Зеленский заявил, что ему доверяют 65% украинцев, а не 4%, как об этом ранее говорил Дональд Трамп. Он добавил, что информация о тотальном недоверии — это нарративы россиян.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Президент заявил, что дезинформация о том, что его якобы поддерживают "4% украинцев", идет прежде всего от россиян. Он добавил, что у Трампа есть определенные источники и посоветовал главе США обратить внимание на приоритеты.

"По моему мнению, приоритет — прямой диалог со мной, чтобы понять, что происходит. И отдельно есть официальные те или иные платформы для соцопроса, которым все доверяют", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что информация о якобы 4% поддержки не соответствует действительности. По его словам, реальный уровень доверия — 65%, и это серьезная разница.

"Все это, 4%, 500 миллиардов, диктатор, выборы и т.д., все это, знаете, опасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и общественного мнения за пределами Украины наших партнеров и людей. И потому что наши партнеры за рубежом, они смотрят на социум, как он поддерживает Украину или нет", — заявил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал заявление Дональда Трампа о "диктаторе". Он сказал, что не обижается на Президента США и объяснил свою позицию.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, которые будут надежными. Он отметил, что Трамп рано или поздно уйдет с должности, а мир должен быть долговременным.