Зеленський заявив, що Трамп — не назавжди

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від США які мають бути відображені в угоді. Він наголосив, що Дональд Трамп — не назавжди, а мир має бути довготривалим.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський заявив, що США могли б надати Україні гарантії безпеки, особливо, якби тут були присутні інтереси їхнього бізнесу. За словами Президента, це будуть обговорювати.

"Я вважаю, що приклад з американськими компаніями, які вже в той чи інший момент цієї війни постраждали, говорить про те, що Путіна, якщо він захоче, при повторній агресії, нічого не зупинить. І це не через повагу або неповагу до президента Трампа. По-перше, він не назавжди, а нам потрібен мир на багато-багато років. І нам легше не буде через те, що, наприклад, Трамп його (Путіна. — Ред.) дотиснув, і, наприклад, при Трампові немає наступу руських. Ну, нам що легше, що у нас тут буде через 10 років? Ми повинні думати зараз", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також пояснив, що не сподобалось в угоді із США. За його словами, перший документ не містив гарантій безпеки, а другий — заявляв про 500 млрд доларів боргу.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що перемовини щодо угоди тривають й будуть тривати й надалі. Він наголосив, що Україна не відмовлялася від угоди із США.