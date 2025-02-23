Зеленский заявил, что Трамп — не навсегда

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США которые должны быть отражены в соглашении. Он подчеркнул, что Дональд Трамп — не навсегда, а мир должен быть долговременным.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Зеленский заявил, что США могли бы предоставить Украине гарантии безопасности, особенно, если бы здесь присутствовали интересы их бизнеса. По словам Президента, это будут обсуждать.

"Я считаю, что пример с американскими компаниями, которые уже в тот или иной момент этой войны пострадали, говорит о том, что Путина, если он захочет, при повторной агрессии, ничего не остановит. И это не из-за уважения или неуважения к президенту Трампу. Во-первых, он не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет. И нам легче не будет из-за того, что, например, Трамп его (Путина. — Ред.) дожал, и, например, при Трампе нет наступления русских. Ну, нам что легче, что у нас тут будет через 10 лет? Мы должны думать сейчас", — сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также объяснил, что не понравилось в соглашении с США. По его словам, первый документ не содержал гарантий безопасности, а второй — заявлял о 500 млрд долларов долга.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что переговоры по соглашению продолжаются и будут продолжаться и в дальнейшем. Он подчеркнул, что Украина не отказывалась от соглашения с США.