Зеленський відповів, чому не погодився на угоду із США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Володимир Зеленський заявив, що в першій угоді зі США не було гарантій безпеки. Саме це не влаштувало Україну.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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За словами Зеленського, в першій угоді зі США не було гарантій безпеки. Ні про які "скандали", за словами Президента, не йдеться.

"Я сказав, що не дам підписати це. Ми не можемо ділити 50 на 50, не розуміючи, що нас чекає попереду", — зазначив Зеленський.

Він додав, що у другому форматі угоди вже з'явилась інформація про 500 млрд доларів. Зеленський заявив, що тоді стало зрозуміло, що йдеться про борг, який повинна визнати Україна.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовлялась від угоди зі США повністю. Він пояснив, що діалог триває і це "нормальне явище".

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що активна робота сторін над угодою про рідкісні корисні копалини України розпочнеться з 24 лютого. Він наголосив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки в межах домовленостей.