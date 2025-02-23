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Зеленский ответил, что не устроило Украину в соглашении с США

23 февраля 2025 17:05
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский ответил, почему не понравилось соглашение с США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ольга Антоновская - редактор

Владимир Зеленский заявил, что в первом соглашении с США не было гарантий безопасности. Именно это не устроило Украину. 

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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По словам Зеленского, в первом соглашении с США не было гарантий безопасности. Ни о каких "скандалах", по словам Президента, речь не идет.

"Я сказал, что не дам подписать это. Мы не можем делить 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди", — отметил Зеленский.

Он добавил, что во втором формате соглашения уже появилась информация о 500 млрд долларов. Зеленский заявил, что тогда стало понятно, что речь идет о долге, который должна признать Украина.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не отказывалась от соглашения с США полностью. Он пояснил, что диалог продолжается и это "нормальное явление".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что активная работа сторон над соглашением о редких полезных ископаемых Украины начнется с 24 февраля. Он подчеркнул, что Украина хочет получить гарантии безопасности в рамках договоренностей.

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