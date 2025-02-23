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Зеленський відповів на слова Трампа про "диктатора"

23 лютого 2025 17:34
Карина Приходько - Редактор
Володимир Зеленський відповів на заяву Трампа про диктатора
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву очільника США Дональда Трампа, де він назвав його диктатором. Український лідер заявив, що ображатися на слово "диктатор" має той, хто є диктатором. 

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський сказав, що ображатися на слово "диктатор" повинен той, хто є диктатором. 

"Будемо якось жити зі США, диктаторами ми просто не будемо, це просто нецікаво. Я законно обраний президент, мене обрали 73%. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо", — наголосив глава держави. 

Він також додав, що не ображається на президента США, а слова колись пройдуть. 

"Можливо, колись і щось хороше про мене скажуть. Чесно, важливо, що про мене думають українці"", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп вибухнув новими скандальними заявами на адресу Зеленського і назвав його диктатором. 

Після таких слів New York Post опублікувало статтю, де наголосило, що "диктатор — не Зеленський, а Путін". У цьому ж номері опублікували авторську колонку "10 істин про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик". 

Володимир Зеленський Дональд Трамп війна в Україні критика 3 роки війни
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