Володимир Зеленський відповів на заяву Трампа про диктатора

Зеленський відповів на слова Трампа про "диктатора"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву очільника США Дональда Трампа, де він назвав його диктатором. Український лідер заявив, що ображатися на слово "диктатор" має той, хто є диктатором.
Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".
Відповідь Зеленського на слова Трампа
Зеленський сказав, що ображатися на слово "диктатор" повинен той, хто є диктатором.
"Будемо якось жити зі США, диктаторами ми просто не будемо, це просто нецікаво. Я законно обраний президент, мене обрали 73%. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо", — наголосив глава держави.
Він також додав, що не ображається на президента США, а слова колись пройдуть.
"Можливо, колись і щось хороше про мене скажуть. Чесно, важливо, що про мене думають українці"", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп вибухнув новими скандальними заявами на адресу Зеленського і назвав його диктатором.
Після таких слів New York Post опублікувало статтю, де наголосило, що "диктатор — не Зеленський, а Путін". У цьому ж номері опублікували авторську колонку "10 істин про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".
Читайте Новини.LIVE!