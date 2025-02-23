Владимир Зеленский ответил на заявление Трампа о диктаторе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа, где он назвал его диктатором. Украинский лидер заявил, что обижаться на слово "диктатор" должен тот, кто является диктатором.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Ответ Зеленского на слова Трампа

Зеленский сказал, что обижаться на слово "диктатор" должен тот, кто является диктатором.

"Будем как-то жить с США, диктаторами мы просто не будем, это просто неинтересно. Я законно избранный президент, меня избрали 73%. После окончания военного положения будут выборы. Десятилетиями быть у власти не собираюсь, но и Путину быть у власти в Украине не позволим", — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что не обижается на президента США, а слова когда-то пройдут.

"Возможно, когда-то и что-то хорошее обо мне скажут. Честно, важно, что обо мне думают украинцы", — сказал Зеленский.

Напомним, недавно Дональд Трамп разразился новыми скандальными заявлениями в адрес Зеленского и назвал его диктатором.

После таких слов New York Post опубликовало статью, где отметило, что "диктатор — не Зеленский, а Путин". В этом же номере опубликовали авторскую колонку "10 истин о российско-украинской войне, которые мы игнорируем на свой страх и риск".