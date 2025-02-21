Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Цимбалюк пояснив, чому небезпечно проводити вибори під час війни arrow

Цимбалюк пояснив, чому небезпечно проводити вибори під час війни

21 лютого 2025 12:28
Ольга Антоновська - редактор
Вибори в Україні — нардеп пояснив, чому це небезпечно
Народний депутат Михайло Цимбалюк. Фото: UNN
Ольга Антоновська - редактор

Українські військовослужбовці не тільки мають право проголосувати на виборах, а й можуть бути обраними. Тому коли говорять про необхідність виборів, йдеться, в першу чергу, про бажання послабити армію, що вкрай небезпечно під час війни.

Про це повідомив нардеп Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.

Читайте також:

Чому небезпечно проводити вибори під час війни

За словами нардепа, спочатку потрібно завершити воєнний стан та перемогти у війні, а потім — голосувати. Зараз проводити вибори небезпечно через низку причин, зокрема, зрозуміло, що проголосувати не зможуть люди на тимчасово окупованих територіях. Крім того, військові мають право не лише голосувати, а й бути обраними.

"Уявіть собі, що всі або певна частина комбригів захочуть стати кандидатами. І вони підуть, вони мають право на це. Вони покинуть поле бою. Що тоді нам потрібно провести згідно з законом? Демобілізацію. Уявіть собі, ми послабили ЗСУ на лінії розмежування. Що зробить Путін? Те, що вони робили з 2014 року під час Мінських угод", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, Ілон Маск запропонував Володимиру Зеленському провести вибори, аби спростувати слова Дональда Трампа про нібито "4% рейтингу". Однак проведення виборів під час війни не можливе відповідно до Конституції України.

Разом з тим, народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход заявила, що найближчим часом Україна та РФ укладуть мирний договір. Після цього на українців чекають президентські, парламентські та місцеві вибори.

вибори Україна політики президент війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама