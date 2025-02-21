Вибори в Україні — нардеп пояснив, чому це небезпечно

Народний депутат Михайло Цимбалюк. Фото: UNN

Українські військовослужбовці не тільки мають право проголосувати на виборах, а й можуть бути обраними. Тому коли говорять про необхідність виборів, йдеться, в першу чергу, про бажання послабити армію, що вкрай небезпечно під час війни.

Про це повідомив нардеп Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.

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Чому небезпечно проводити вибори під час війни

За словами нардепа, спочатку потрібно завершити воєнний стан та перемогти у війні, а потім — голосувати. Зараз проводити вибори небезпечно через низку причин, зокрема, зрозуміло, що проголосувати не зможуть люди на тимчасово окупованих територіях. Крім того, військові мають право не лише голосувати, а й бути обраними.

"Уявіть собі, що всі або певна частина комбригів захочуть стати кандидатами. І вони підуть, вони мають право на це. Вони покинуть поле бою. Що тоді нам потрібно провести згідно з законом? Демобілізацію. Уявіть собі, ми послабили ЗСУ на лінії розмежування. Що зробить Путін? Те, що вони робили з 2014 року під час Мінських угод", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, Ілон Маск запропонував Володимиру Зеленському провести вибори, аби спростувати слова Дональда Трампа про нібито "4% рейтингу". Однак проведення виборів під час війни не можливе відповідно до Конституції України.

Разом з тим, народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход заявила, що найближчим часом Україна та РФ укладуть мирний договір. Після цього на українців чекають президентські, парламентські та місцеві вибори.