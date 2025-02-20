Ілон Маск закликав Зеленського провести вибори

Ілон Маск. Фото: Varta1

Американський підприємець Ілон Маск закликав Президента України Володимира Зеленського провести вибори. Таким чином, глава нашої держави має спростувати заяву очільника Білого дому Дональда Трампа про "4% рейтингу".

Про це повідомляє Telegram-канал "Elon Musk українською" у четвер, 20 лютого.

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Маск закликав провести вибори

Маск знову звинуватив Зеленського у небажанні проводити вибори. Маск поставив під сумнів рівень довіри до глави нашої держави, заявивши, що опитування нібито відбувалися під "контролем влади".

"Якби Зеленського дійсно підтримував український народ, він би провів вибори. Але він знає, що програє з великим відривом, навіть попри контроль над УСІМА українськими ЗМІ, тому їх скасував", — зазначив Маск.

На думку Маска, українського президента зневажають. Саме тому він відмовився від виборів.

Чи може Україна провести вибори в час війни

Раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко висловив думку, що станом на зараз Україна не готова до проведення виборів.



"Я часто говорю, що повоєнні вибори — це не місце для експериментів. Вони дуже, з одного боку, складні будуть і, з іншого боку, дуже відповідальні. Тому такі якісь кардинальні нововведення — це дуже небезпечні речі, які можуть негативно вплинути і дестабілізувати ситуацію", — зазначив Діденко.

Він також висловив переконання, що Україна не готова до таких нововведень, якщо онлайн-голосування або ж голосування по пошті.

Зазначимо, що згідно з Конституцією в Україні не можуть проводитись вибори в умовах воєнного стану.

Раніше Маск висловився про легітимність президента України Володимира Зеленського. Підприємець торкнувся теми його лідерства серед українського народу.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що вибори в Україні не є вимогою Росії. За його словами, вони є об'єктивною необхідністю.