Илон Маск призвал Зеленского провести выборы

Илон Маск. Фото: Varta1

Американский предприниматель Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского провести выборы. Таким образом, глава нашего государства должен опровергнуть заявление главы Белого дома Дональда Трампа о "4% рейтинга".

Об этом сообщает Telegram-канал "Elon Musk українською" в четверг, 20 февраля.

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Маск призвал провести выборы

Маск снова обвинил Зеленского в нежелании проводить выборы. Маск поставил под сомнение уровень доверия к главе нашего государства, заявив, что опросы якобы происходили под "контролем власти".

"Если бы Зеленского действительно поддерживал украинский народ, он бы провел выборы. Но он знает, что проиграет с большим отрывом, даже несмотря на контроль над ВСЕМИ украинскими СМИ, поэтому их отменил", — отметил Маск.

По мнению Маска, украинского президента презирают. Именно поэтому он отказался от выборов.

Может ли Украина провести выборы во время войны

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко высказал мнение, что по состоянию на сейчас Украина не готова к проведению выборов.



"Я часто говорю, что послевоенные выборы — это не место для экспериментов. Они очень, с одной стороны, сложные будут и, с другой стороны, очень ответственные. Поэтому такие какие-то кардинальные нововведения — это очень опасные вещи, которые могут негативно повлиять и дестабилизировать ситуацию", — отметил Диденко.

Он также выразил убеждение, что Украина не готова к таким нововведениям, если онлайн-голосование или же голосование по почте.

Отметим, что согласно Конституции в Украине не могут проводиться выборы в условиях военного положения.

Ранее Маск высказался о легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Предприниматель затронул тему его лидерства среди украинского народа.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что выборы в Украине не являются требованием России. По его словам, они являются объективной необходимостью.