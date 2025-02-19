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Ілон Маск висловився про лідерство Зеленського

19 лютого 2025 23:20
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Маска, Зеленський має провести вибори та дати свободу ЗМІ, щоб вважатись лідером України
Ілон Маск святкує перемогу Трампа. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Мільярдер Ілон Маск, який зараз входить до адміністрації Дональда Трампа, висловився про легітимність президента України Володимира Зеленського. Маск торкнувся теми його лідерства серед українського народу. 

Повідомлення Ілона Маска процитував Telegram-канал Elon Musk українською.

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Повідомлення Ілона Маска. Фото: скриншот

За словами мільярдера, Володимир Зеленський не може вважатись лідером українського народу, допоки не відновить свободу преси і не запровадить вибори в Україні.

"Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, допоки не відновить свободу преси і не припинить скасовувати вибори", — написав скандальний мільярдер у своїй соцмережі X.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вибори в Україні не є вимогою Росії чи будь-кого іншого, підкресливши, що вони є об'єктивною необхідністю.

Також Трамп наголосив, що американські медіа намагаються налаштувати його проти Ілона Маска.

Володимир Зеленський вибори Ілон Маск ЗМІ політики
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