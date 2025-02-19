По мнению Маска, Зеленский должен провести выборы и дать свободу СМИ, чтобы считаться лидером Украины

Илон Маск празднует победу Трампа. Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск, который сейчас входит в администрацию Дональда Трампа, высказался о легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Маск затронул тему его лидерства среди украинского народа.

Сообщение Илона Маска процитировал Telegram-канал Elon Musk на украинском.

Читайте также:

Что заявил Маск о лидерстве Зеленского

Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

По словам миллиардера, Владимир Зеленский не может считаться лидером украинского народа, пока не восстановит свободу прессы и не введет выборы в Украине.

"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы", — написал скандальный миллиардер в своей соцсети X.

Напомним, Трамп заявил, что выборы в Украине не являются требованием России или кого-либо другого, подчеркнув, что они являются объективной необходимостью.

Также Трамп отметил, что американские медиа пытаются настроить его против Илона Маска.