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Илон Маск высказался о лидерстве Зеленского

19 февраля 2025 23:20
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению Маска, Зеленский должен провести выборы и дать свободу СМИ, чтобы считаться лидером Украины
Илон Маск празднует победу Трампа. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Миллиардер Илон Маск, который сейчас входит в администрацию Дональда Трампа, высказался о легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Маск затронул тему его лидерства среди украинского народа.

Сообщение Илона Маска процитировал Telegram-канал Elon Musk на украинском.

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Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

По словам миллиардера, Владимир Зеленский не может считаться лидером украинского народа, пока не восстановит свободу прессы и не введет выборы в Украине.

"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы", — написал скандальный миллиардер в своей соцсети X.

Напомним, Трамп заявил, что выборы в Украине не являются требованием России или кого-либо другого, подчеркнув, что они являются объективной необходимостью.

Также Трамп отметил, что американские медиа пытаются настроить его против Илона Маска.

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