Трамп заявив, що ЗМІ намагаються посварити його з Маском

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські медіа намагаються налаштувати його проти глави Департаменту з питань ефективності уряду США Ілона Маска. Він розповів, що Маск особисто звернувся до нього з цією темою, підкресливши, що журналісти навмисно спотворюють інформацію.

В інтерв'ю Fox News Трамп зазначив, що деякі ЗМІ поширювали неправдиву інформацію, нібито він передав Маску владу над країною, а також називали бізнесмена "президентом".

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Дональд Трамп заявив, що стежить за висвітленням інформації в американських медіа та додав, що Ілон Маск скаржився йому на публікації.

"Я постійно спостерігаю за такими діями ЗМІ... Ілон зателефонував мені і сказав: "Знаєте, вони намагаються нас посварити". Я відповів йому: "Абсолютно так"", — заявив Трамп.

За словами президента США, він не вважає ці спроби ефективними, оскільки "вони погано це роблять". Він також підкреслив, що американці добре розуміють, якою є справжня мета подібних публікацій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп хоче доручити Ілону Маску перевірку Пентагону та Міністерства освіти в США.

Тим часом американський мільярдер Ілон Маск заявив, що потрібно закрити два відомих ЗМІ — "Радіо Свобода" та "Голос Америки".