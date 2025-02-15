Трамп заявил, что СМИ пытаются поссорить его с Маском

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские медиа пытаются настроить его против главы Департамента по вопросам эффективности правительства США Илона Маска. Он рассказал, что Маск лично обратился к нему с этой темой, подчеркнув, что журналисты намеренно искажают информацию.

В интервью Fox News Трамп отметил, что некоторые СМИ распространяли ложную информацию, якобы он передал Маску власть над страной, а также называли бизнесмена "президентом".

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Дональд Трамп заявил, что следит за освещением информации в американских медиа и добавил, что Илон Маск жаловался ему на публикации.

"Я постоянно наблюдаю за такими действиями СМИ... Илон позвонил мне и сказал: "Знаете, они пытаются нас поссорить". Я ответил ему: "Абсолютно так"", — заявил Трамп.

По словам президента США, он не считает эти попытки эффективными, поскольку "они плохо это делают". Он также подчеркнул, что американцы хорошо понимают, какова истинная цель подобных публикаций.

Напомним, недавно стало известно, что Дональд Трамп хочет поручить Илону Маску проверку Пентагона и Министерства образования в США.

Между тем американский миллиардер Илон Маск заявил, что нужно закрыть два известных СМИ — "Радио Свобода" и "Голос Америки".