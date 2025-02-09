Маск хоче закрити видання "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити видання "Радіо Свобода" та "Голос Америки". За його словами, "ніхто їх не слухає".

Про це Ілон Маск написав в соцмережі X у неділю, 9 лютого.

Читайте також:

Маск закликав припинити фінансування ЗМІ

"Так, закрийте їх. Європа тепер вільна (якщо не рахувати задушливої ​​бюрократії). Ніхто їх не слухає. Це просто радикально ліві безумці, які говорять самі з собою, поки спалюють $1 млрд на рік із грошей американських платників податків", — написав Маск.

Допис Ілона Маска. Фото: скриншот

Що відомо про видання

Як зазначають в телеграм-каналі "Elon Musk українською", обидва видання, які Маск пропонує "прикрити", є авторитетними та працюють вже багато років.

Пост про пропозицію Ілона Маска. Фото: скриншот

"Радіо Свобода" — незалежна медіакорпорація, яка почала працювати у 1954 році. Відомо, що її фінансують Сполучені Штати Америки через гранти. Кошти надходять через Американське агентство глобальних медіа.

"Голос Америки" — провідне видання, засноване у 1942 році на противагу нацистській пропаганді. Це найбільший міжнародний інформаційний мовник США, який "говорить" 45 мовами для авдиторії з усього світу.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск висміяв заголовок про те, що USAID зашкодить незалежним ЗМІ в Україні. За його словами, США так чи інакше фінансували медіа по всьому світу.

Також американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що він не збирається купувати платформу TikTok. Він додав, що взагалі рідко купує компанії.