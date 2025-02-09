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Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки" — детали

9 февраля 2025 22:30
Ольга Антоновская - редактор
Маск хочет закрыть издания "Радио Свобода" и "Голос Америки"
Илон Маск. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть издания "Радио Свобода" и "Голос Америки". По его словам, "никто их не слушает".

Об этом Илон Маск написал в соцсети X в воскресенье, 9 февраля.

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"Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их не слушает. Это просто радикально левые безумцы, которые говорят сами с собой, пока сжигают $1 млрд в год из денег американских налогоплательщиков", — написал Маск.

Ілон Маск пропонує закрити два відомих медіа
Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

Что известно об издании

Как отмечают в телеграмм-канале "Elon Musk на украинском", оба издания, которые Маск предлагает "прикрыть", являются авторитетными и работают уже много лет.

Ілон Маск пропонує закрити два відомих медіа
Пост о предложении Илона Маска. Фото: скриншот

"Радио Свобода" — независимая медиакорпорация, которая начала работать в 1954 году. Известно, что ее финансируют Соединенные Штаты Америки через гранты. Средства поступают через Американское агентство глобальных медиа.

"Голос Америки" — ведущее издание, основанное в 1942 году в противовес нацистской пропаганде. Это крупнейший международный информационный вещатель США, который "говорит" на 45 языках для аудитории со всего мира.

Напомним, ранее Илон Маск высмеял заголовок о том, что USAID навредит независимым СМИ в Украине. По его словам, США так или иначе финансировали медиа по всему миру.

Также американский миллиардер Илон Маск заявлял, что он не собирается покупать платформу TikTok. Он добавил, что вообще редко покупает компании.

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