Ілон Маск опублікував компрометуюче відео з Джо Байденом

Ілон Маск. Фото: Reuters

Підприємець та мільярдер, а тепер і спеціальний державний службовець Ілон Маск опублікував архівне відео з колишнім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, в якому той розповідає про вимогу звільнити Генерального прокурора України. Альтернативою такого рішення могла бути втрата одного мільярда доларів грантової допомоги з фонду USAID.

Про це повідомляє Telegram-канал "Elon Musk українською" у суботу, 8 лютого.

Читайте також:

USAID: Biden threatened to withhold a $1 billion USAID loan guarantee unless Ukraine fired the prosecutor investigating his son's company. Victoria Nuland funded the Ukrainian coup with USAID money. USAID is at the heart of the war between Ukraine and Russia.



h/t @CannConActual pic.twitter.com/8FFhm9IFjf — @amuse (@amuse) February 7, 2025

Архівне відео з Байденом

Варто пригадати, що на момент, коли знімалося це відео, Байден був віцепрезидентом США. Він критикував Україну за недостатню, на його думку, боротьбу з корупцією та розповідав, як перебуваючи в Києві, домігся звільнення протягом кількох годин генерального прокурора України. Скоріш за все, йшлося про Віктора Шокіна.

"Я сказав, що ви не отримаєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той с***й син був звільнений", — заявив Байден.

Байден відвідав Україну на посаді віцепрезидента США загалом шість разів. Але протягом 2016 року (звільнення Шокіна відбулося навесні того року) Байден в Україні не бував. Віктор Шокін подав заяву про відставку 16 лютого 2016 року.

Верховна Рада України підтримала подання президента про звільнення Шокіна 29 березня 2016 року. Наступного дня Петро Порошенко вирушив із візитом до США, де зустрівся з Байденом. Останній заявив, що Україна отримає третій транш кредитних гарантій США на суму в один мільярд доларів "після формування нового уряду".

Згодом Байден і Порошенко домовилися, що "найближчим часом буде укладено угоду про виділення третього траншу кредитних гарантій у розмірі одного мільярда доларів США".

Діяльність Гантера Байдена

Річ у тім, що навесні 2014 року, коли Джо Байден був віцепрезидентом США, його син Гантер увійшов до наглядової ради однієї з найбільших в Україні приватної газовидобувної компанії Burisma. Її засновник і президент — колишній міністр екології Микола Злочевський. Burisma фігурувала у кількох кримінальних справах, якими займалася прокуратура України.

Дональд Трамп, який тоді відбував першу каденцію свого президентства, просив українського президента почати розслідування щодо Гантера Байдена невдовзі після того, як Володимир Зеленський виграв вибори. Про це стало відомо, коли Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президентів 25 липня 2019 року.

Коли дізнались про це прохання Трампа, яке той вважав "невинним", демократи у Палаті представників США оголосили йому імпічмент. Втім, ця справа не просунулася вперед, оскільки в Сенаті більшість тримали республіканці.

За даними New York Times, в деякі місяці Гантер Байден отримував по 50 тисяч доларів на місяць. А працював у компанії він з 2014 до 2019 року.

Ситуація навколо відставки генпрокурора України. Фото: скриншот

Переговори Байдена і Порошенка. Фото: скриншот

Справа Гантера Байдена. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Маск з'явився на обкладинці нового номера журналу TIME. Там його зобразили в президентському кріслі Дональда Трампа. Також бізнесмен оприлюднив фото в кепці з іменем Трампа у його президентському кабінеті.