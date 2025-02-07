Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський бізнесмен і тепер вже спеціальний держслужбовець США Ілон Маск з'явився на обкладинці нового номеру журналу TIME. Там його зобразили в президентському кріслі Дональда Трампа.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Маск на обкладинці TIME

Маск на обкладинці TIME

Видання TIME на обкладинці журналу розмістило фото Ілона Маска за столом в Овальному кабінеті та написало, що "жодна приватна особа не володіла такою владою над апаратом уряду США".

"На цей час Маск, здається, підзвітний тільки президенту Трампу, який надав своєму помічнику в виборчій кампанії всеосяжний мандат на реформування уряду відповідно до його планів. На цю мить мільйони державних службовців знаходяться під впливом Маска", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що нещодавно Маск очолив новостворений Департамент урядової ефективності США, що підсилює його вплив в новій адміністрації.

Нагадаємо, Маск заявив про прагнення закрити USAID, а президент Дональд Трамп підтримав його.

Також бізнесмен оприлюднив фото в кепці з іменем Трампа у його президентському кабінеті.

Крім того, у США днями розпочалися масові протести проти політики нової адміністрації. Люди вийшли з плакатами "ніхто не голосував за Маска".