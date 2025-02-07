В кресле президента США — Маск на обложке журнала TIME
Американский бизнесмен и теперь уже специальный госслужащий США Илон Маск появился на обложке нового номера журнала TIME. Там его изобразили в президентском кресле Дональда Трампа.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Маск на обложке TIME
Издание TIME на обложке журнала разместило фото Илона Маска за столом в Овальном кабинете и написало, что "ни одно частное лицо не обладало такой властью над аппаратом правительства США".
"В настоящее время Маск, кажется, подотчетен только президенту Трампу, который предоставил своему помощнику в избирательной кампании всеобъемлющий мандат на реформирование правительства в соответствии с его планами. На данный момент миллионы государственных служащих находятся под влиянием Маска", — говорится в материале.
Отметим, что недавно Маск возглавил новосозданный Департамент правительственной эффективности США, что усиливает его влияние в новой администрации.
Напомним, Маск заявил о стремлении закрыть USAID, а президент Дональд Трамп поддержал его.
Также бизнесмен обнародовал фото в кепке с именем Трампа в его президентском кабинете.
Кроме того, в США на днях начались массовые протесты против политики новой администрации. Люди вышли с плакатами "никто не голосовал за Маска".
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