Илон Маск. Фото: Reuters

Американский бизнесмен и теперь уже специальный госслужащий США Илон Маск появился на обложке нового номера журнала TIME. Там его изобразили в президентском кресле Дональда Трампа.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Маск на обложке TIME

Маск на обложке TIME

Издание TIME на обложке журнала разместило фото Илона Маска за столом в Овальном кабинете и написало, что "ни одно частное лицо не обладало такой властью над аппаратом правительства США".

"В настоящее время Маск, кажется, подотчетен только президенту Трампу, который предоставил своему помощнику в избирательной кампании всеобъемлющий мандат на реформирование правительства в соответствии с его планами. На данный момент миллионы государственных служащих находятся под влиянием Маска", — говорится в материале.

Отметим, что недавно Маск возглавил новосозданный Департамент правительственной эффективности США, что усиливает его влияние в новой администрации.

Напомним, Маск заявил о стремлении закрыть USAID, а президент Дональд Трамп поддержал его.

Также бизнесмен обнародовал фото в кепке с именем Трампа в его президентском кабинете.

Кроме того, в США на днях начались массовые протесты против политики новой администрации. Люди вышли с плакатами "никто не голосовал за Маска".