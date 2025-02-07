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В кресле президента США — Маск на обложке журнала TIME

7 февраля 2025 18:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Маск появился на обложке нового номера журнала TIME
Илон Маск. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Американский бизнесмен и теперь уже специальный госслужащий США Илон Маск появился на обложке нового номера журнала TIME. Там его изобразили в президентском кресле Дональда Трампа.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Маск на обложке TIME

Издание TIME на обложке журнала разместило фото Илона Маска за столом в Овальном кабинете и написало, что "ни одно частное лицо не обладало такой властью над аппаратом правительства США".

"В настоящее время Маск, кажется, подотчетен только президенту Трампу, который предоставил своему помощнику в избирательной кампании всеобъемлющий мандат на реформирование правительства в соответствии с его планами. На данный момент миллионы государственных служащих находятся под влиянием Маска", — говорится в материале.

Отметим, что недавно Маск возглавил новосозданный Департамент правительственной эффективности США, что усиливает его влияние в новой администрации.

Напомним, Маск заявил о стремлении закрыть USAID, а президент Дональд Трамп поддержал его.

Также бизнесмен обнародовал фото в кепке с именем Трампа в его президентском кабинете.

Кроме того, в США на днях начались массовые протесты против политики новой администрации. Люди вышли с плакатами "никто не голосовал за Маска".

США Илон Маск Дональд Трамп Белый дом президент
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