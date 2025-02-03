Ілон Маск заявив, що прагне закрити USAID

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду, заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він запевнив, що очільник Білого дому погоджується з ним.

Про це пише Reuters у понеділок, 3 лютого.

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Маск хоче закрити USAID

Маск заявив, що робота USAID "не підлягає відновленню", а Дональд Трамп буцімто погодився з цим.

Президент США, коментуючи роботу Маска щодо скорочення витрат, заявив, що він добре виконує свою роботу.

"Він дуже скорочує витрати. Іноді ми не погоджуємося з ним і не йдемо туди, куди він хоче. Але я думаю, що він чудово справляється з роботою. Він розумний хлопець, дуже розумний. І він дуже зацікавлений у скороченні нашого федерального бюджету", — наголосив Трамп.

Що таке USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (більше відоме, як USAID) є незалежним агентство уряду США, яке відповідало за управління громадянською закордонною допомогою та сприянням розвитку.

Воно було одним з найбільших офіційних агентств з надання допомоги у світі з бюджетом понад 50 мільярдів доларів і забезпечує понад половину всієї закордонної допомоги США. Це найбільша допомога у світі в абсолютних фінансових показниках.

Раніше ми писали, що Маск заблокував акаунт USAID в X. Раніше Маск публічно висловив свою критичну позицію щодо діяльності USAID, звинувативши його у фінансуванні досліджень біологічної зброї.

Нагадуємо, що Маск публічно висловив жорстку критику на адресу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), звинувативши його у причетності до фінансування розробки COVID-19.